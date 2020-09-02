В парке одного из городов Башкирии до смерти забили мужчину

Правоохранители передали тело погибшего на судмедэкспертизу

В парке имени Мажита Гафури в башкирском городе Сибае был обнаружен труп до смерти избитого мужчины.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, днем 31 августа мертвеца заметили прогуливающиеся по скверу горожане. Они вызвали на место полицейских. Криминалисты зафиксировали на теле погибшего гематомы обоих глаз, множественные ссадины, царапины шеи и спины. Стражи порядка установили личность мужчины – это 37-летний местный житель. Для установления точной причины смерти труп был направлен на судмедэкспертизу.

С места происшествия сотрудники изъяли следы рук, одежду потерпевшего, стеклянную и пластиковую бутылки, а также бинт с упаковкой.