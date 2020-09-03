В Башкирии пассажир угнал машину у таксиста

Угонщика отпустили под подписку о невыезде

Под башкирским городом Кумертау у таксиста угнал машину пассажир. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Водитель обратился в полицию ранним утром 31 августа. Он рассказал полицейским, что часом ранее пассажир угнал у него «Ладу Гранта». Это произошло рядом с частным домом в селе Маячный. Как именно клиенту удалось умыкнуть машину, таксист не стал уточнять.

Инспекторы ГИБДД прочесали близлежащие населенные пункты и нашли легковушку в селе Ермолаево. Там же проживал и 31-летний угонщик. Полицейские задержали его и доставили в отдел МВД, где мужчина дал признательные показания. Дознание завело на него уголовное дело, после чего злоумышленника отправили домой под подписку о невыезде.