Малый и средний бизнес получит от Башкирии поддержку на 420 млн рублей

Помощь от государства смогут получить региональные компании из числа малого и среднего предпринимательства

На поддержку малого и среднего бизнеса власти Башкирии зарезервировали поддержку в размере 418,4 млн рублей. Соответствующий проект постановления о госпрограмме развития предпринимательства был одобрен на заседании президиума правительства республики, которое провел вице-премьер Андрей Назаров.

Региональные компании смогут получить следующие виды поддержки:

– многопрофильные субсидии предусмотрены для начинающих предпринимателей, семейного бизнеса, субъектам социального предпринимательства и самозанятым;

– на инвестиционные цели – субсидии на покупку оборудования, возмещение затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам;

– на развитие IT направления – субсидии на оплату услуг доставки, продвижение товаров в интернет-магазинах, разработку приложений в сферах дополнительного образования, торговли, развлечений, услуг и общественного питания;

– на инфраструктурные проекты – субсидии на создание и развитие офисных, бытовых, ремесленных и туристических коворкинг-центров.