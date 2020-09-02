Спикер парламента Башкирии призвал депутатов беречь бюджет и не заниматься пиаром

Толкачев обратился к коллегам из парламента Фото: Рустем АХУНОВ

В период осенней сессии Госсобрание Башкирии будет рассматривать и утверждать бюджет на 2021 год. Спикер парламента Константин Толкачев обратился к депутатам с призывом беречь казну и не заниматься пиаром. В обращении к коллегам председателя законодательного органа заявил, что из-за пандемии коронавируса у региона возрос дефицит бюджета и сократились налоговые поступления. Он откровенно сказал – «денег в республике мало».

— Каждый из нас должен активно включиться в нее [работу над бюджетом] и с огромной бережливостью и уважением отнестись к каждому бюджетному рублю. Коллеги, не надо заниматься, как любят у нас некоторые, пиар-акциями, говоря о необходимости поддержки одних, других, третьих, что стоит больших средств, – сказал Толкачев.

Он добавил, что «у каждого депутата должно быть четкое осознание» того, что от разработки главного финансового документа республики зависит «решение насущных проблем и благополучие во всех избирательных округах».