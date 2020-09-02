Труп мужчины из Екатеринбурга обнаружен в башкирской реке

В 500 метрах от села Алегазово тело извлекли из воды спасатели

В реке Ай на территории Мечетлинского района Башкирии был обнаружен мертвый мужчина. В 500 метрах от села Алегазово тело извлекли из воды спасатели. Инцидент произошел вечером 1 сентября, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также сотрудники МВД и СК. Они сразу же смогли установить личность погибшего – им оказался 58-летний житель Екатеринбурга. Известно, что он был стропальщиком в строительной фирме. Судя по всему, мужчина приехал в Башкирию отдохнуть и утонул. Правоохранители передали его тело на судмедэкспертизу.