Руководителя ФК «Уфа» оштрафовали за критику судейства и угрозу сняться с чемпионата

Ростислав Мурзагулов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал председателя совета директоров ФК «Уфа» Ростислава Мурзагулова на 150 тысяч рублей. Причина – резкая критика судейства и угроза снять команду с чемпионата Российской премьер-лиги. Об этом со ссылкой на главу комитета сообщил ТАСС.

Напомним, 23 августа после матча четвертого тура между «Уфой» и «Ростовом» (0:1) Мурзагулов, недовольный работой арбитра Михаила Вилкова, заявил, что клуб «рассмотрит возможность снятия с турнира, если такое судейство продолжится». Руководитель команды сказал, что будет добиваться проверки Вилкова на полиграфе.

– Мы в нашем клубе не видим ни малейших мотиваций играть в эти игры и требуем Лигу, РФС, медиа закончить этот, действительно, позор, и развивать российский спорт, а не чемпионат по обаиванию судей, – позже добавил в своих соцсетях Мурзагулов.

На том же заседании комитета по этике за похожее нарушение было принято решение оштрафовать на 200 тысяч рублей владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.