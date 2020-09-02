Радий Хабиров о финансировании «Салавата Юлаева»: Не читайте до обеда советских газет

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Глава Башкирии Радий Хабиров в преддверии старта регулярного чемпионата КХЛ встретился с флагманом республиканского спорта – хоккейным клубом «Салаватом Юлаевым». На встрече с командой он развеял все слухи относительно возникших проблем с финансированием.

- Как говорят, «не читайте до обеда советских газет». «Салават Юлаев» для нас очень важен. Поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны Правительства не будет. Все вопросы мы решим. Идут определённые переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания. Задача у вас одна – биться до последнего. Надо ставить себе высокие цели и идти к ним, - сказал Хабиров.

Стоит отметить, что на встрече глава Башкирии вручил государственные награды некоторым представителям команды, а сам «Салават Юлаев» в ответ руками капитана Григория Панина передал высокому гостю именной игровой свитер.

Первый свой матч в новом сезоне уфимский клуб проведет 3 сентября в Нижнем Новгороде – в соперниках местное «Торпедо». Дебют обновленной команды на домашней арене состоится 13 сентября – в гости приедет омский «Авангард».