В Уфе эвакуировали торговый центр из-за подозрительной коробки со странным посланием

Причиной переполоха стала коробка

В Уфе 2 сентября эвакуировали посетителей торгового центра «Семья». Сотни людей вывели на улицу из-за коробки, которую в одном из залов оставила неизвестная женщина. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

– Женщина пришла с кошкой и пакетом на руках. В пакете лежала коробка. Она ее на пол положила и ушла, – передал собеседник.

фото: соцсети

Вокруг коробки написаны слова «Проклятая семья», «Проклятая Уфа», «БГАУ». Что это все означает, пока неизвестно. Прибывшие на место происшествия саперы не обнаружили в картонной коробке опасных веществ или взрывных устройств. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Напомним, ранее несколько торговых центров Уфы были эвакуированы, из-за чего город встал в пробках.