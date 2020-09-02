Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на сентябрь

Осень в Башкирии ожидается теплой

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на сентябрь. По данным специалистов, первый месяц осени в республике ожидается теплым.

– Среднемеячная температура воздуха будет превышать норму на 1,5°. Норма среднемесячной температуры для территории республики составляет +10,7°. Количество осадков предполагается близким к норме [30-70 мм], местами меньше нормы, – следует из краткого отчета синоптиков.

Завтра, 3 сентября, в Башкирии обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться между отметками в +4, +9°, местами на поверхности почвы возможны заморозки, до -2°. Днем столбики термометров покажут 12-17 градусов тепла.