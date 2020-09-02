Куштау получил статус особо охраняемой природной территории

Шихан теперь находится не только под защитой местных жителей, но и под государственной охраной

Шихан Куштау в Ишимбайском районе Башкирии получил статус особо охраняемой территории и объявлен памятником природы республиканского значения. Соответствующее постановление местного правительства подписал глава республики Радий Хабиров. Контроль за его исполнением возложен на министра ЖКХ региона Бориса Беляева.

Напомним, за неприкосновенность Куштау, который ранее планировалось отдать в разработку Башкирской содовой компании, выступали местные жители. 15 и 16 августа в защиту шихана они устроили флешмоб, который впоследствии перерос в конфликт с представителями БСК. Столкновения прекратились после того, как к подножью горы приехал Радий Хабиров. Он пообещал, что Куштау останется нетронутым, пока не будет принято компромиссное решение. Стороны так и не пришли к консенсусу, и в итоге шихан был взят под госохрану.