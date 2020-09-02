В Нижневартовске от инфекции головного мозга скончалась мать троих детей из Башкирии

Ильмиру запомнили доброй, отзывчивой, женщина пекла торты, пирожные, имбирные пряники на заказ, и в городе ее почти все знали.

30 августа в Нижневартовске от инфекции головного мозга умерла 39-летняя Ильмира Ш. Уроженку Башкирии похоронили 31 августа в Нижневартовске, здесь она жила уже много лет.

Как удалось выяснить «КП – Уфа», мать троих детей заболела в декабре 2019 года. Как рассказывала сама Ильмира, сначала у нее болела голова, и она проходила лечение у невролога и терапевта. Потом женщине стало еще хуже – начались приступы, сделали две операции на инфекции, но инфекция пошла в головной мозг, и она стала передвигаться только на инвалидной коляске. На МРТ были выявлены повреждения, указывающие на наличие менингоэнцефалита. Женщина лечилась в Ханты-Мансийске и Москве. К сожалению, болезнь оказалась сильнее, и Ильмира ушла. У нее осталось трое детей, самая младшая не ходит даже в школу.

Ильмиру запомнили доброй, отзывчивой, женщина пекла торты, пирожные, имбирные пряники на заказ, и в городе ее почти все знали. Также она состояла в родительском комитете, участвовала в городских мероприятиях.