В Уфе школьник сообщил о заложенной в детской больнице бомбе

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В Уфе школьник позвонил в экстренную службу и сообщил о том, что в детской больнице №17 заложена бомба. Инцидент произошел днем 31 августа, передал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

При звонке восьмиклассник не представился. Он звонил с телефона, который принадлежит 45-летней горожанке. Именно через ее номер правоохранители смогли выйти на 15-летнего злоумышленника. Как оказалось, он уже состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В отделе полиции юноша дал признательные показания. Что именно побудило подростка совершить ложный вызов, неизвестно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.