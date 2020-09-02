Рецидивистка из Башкирии зарезала жену своего брата, пока ребенок ждал ее на улице

Женщину задержали и предъявили обвинение

В деревне Урманчино Салаватского района Башкирии насмерть зарезали 41-летнюю местную жительницу. Убийцей оказалась 55-летняя сестра ее мужа. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник, утром 21 августа пьяная женщина завела невестку к себе домой и ударила ее ножом в живот, от чего та скончалась на месте. Полицейские задержали подозреваемую, доставили в отдел и завели на нее уголовного дело. Ранее она уже представала перед судом – дважды за убийство и один раз за причинение легкого вреда здоровью. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МВД республики.

В то утро погибшая вместе с сыном шла на остановку в город, чтобы в преддверии нового учебного года подготовить детей к школе. Их путь пересекался с домом родственницы. Когда женщина проходила мимо него, хозяйка позвала ее к себе поговорить. Обе зашли в дом, а ребенок остался на улице. Во время беседы между золовкой и невесткой вспыхнул конфликт, и первая взяла нож и ударила им родственницу. На крики женщины о помощи сбежались соседи. Жители вызвали медиков. Однако к приезду бригады скорой помощи женщина скончалась.