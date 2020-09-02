Жительница Башкирии уже 16 лет, не теряя надежды, ищет своего пропавшего брата

Рустам пропал в возрасте 22 лет

36-летняя жительница Ишимбая Резеда Гайсина вот уже 16 лет ищет своего родного брата Рустама Баймуратова. Обстоятельства пропажи мужчины нельзя назвать кроме того, как странными. Как рассказала «КП – Уфа» сестра, в тот злополучный день 11 ноября 2004 года он не доехал до своей беременной жены на такси. Просто пропал.

- В тот день они с женой поехали к ее тете в Мелеуз, там были некоторое время, потом поругались, и он уехал к родителям. Немного посидел и сказал, что обратно поехал. Папа вышел проводить, увидел, что брат сел в синюю «семерку», номера не запомнил, - рассказала Резеда.

Тогда ему было 22 года. В 20 лет он пришел с армии, служил в Чечне, потом женился.

Со слов женщины, в полиции сразу сказали, что искать они не будут, «он же не преступник». Тогда родные начали самостоятельные поиски – ездили по соседним городам, но поиски не давали результатов. Сейчас близкие не теряют надежды найти его живым. Обращались они и к экстрасенсам, большинство из которых твердят, что Рустам мертв.

У Рустама растет 16-летняя дочь, жена родила через три месяца после его пропажи в феврале 2005 года. Приметы: рост 170 см., среднего телосложения, на левом плече татуировка в виде патрона и группы крови, на затылке шрамы по 3-4 см, на левой кисти шрам 5 см, на животе слева шрам 5-6 см.

В момент пропажи был одет в шапку вязаную черную, куртку черную кожаную средней длины, свитер коричневый, брюки черные, ботинки черные.