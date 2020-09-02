Суточный прирост зараженных коронавирусом в Башкирии составил 31 человек

Тесты на коронавирус у 31 жителя Башкирии за минувшие сутки показали положительный результат

В Башкирии по состоянию на 11 часов утра 2 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 7856 человек. Прирост за сутки составил 31 зараженный. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Число выздоровевших тем временем тоже выросло – на 20 человек. С начала пандемии с учета после лечения было снято 6941 пациентов. Активными носителями коронавируса остаются 886 жителей региона, 71 из них лежит в больнице, а 815 лечатся дома, у них легкое течение заболевания. Новых жертв коронавируса в республике не зафиксировано, за все время от него скончались 29 человек.