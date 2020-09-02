Слесарь из Уфы объяснил Юрию Дудю, кто такой Мустай Карим

фото: скриншот интервью на канале "вДудь"

Популярный блогер и журналист Юрий Дудь встретил в горах Кабардино-Балкарии слесаря из Уфы Александра, который проехал на велосипеде 2,5 тысячи километров. Это случилось во время съемок интервью с актером Юрой Борисовым. Эпизод попал в итоговый ролик, который 1 сентября был опубликован на ютуб-канале «вДудь».

Александр рассказал журналисту и актеру, что начал свой путь в башкирской столице и собирается покорить пик Мустая Карима – его поездка приурочена к 100-летию писателя. Дудь признался, что никогда не слышал о Кариме, – и уфимец ему объяснил, кто это такой.

На момент съемок Александр находился в пути 17 дней и преодолел за это время 2,5 тысячи километров, останавливаясь только на ночевку в палатке. Езда на велосипеде – это его хобби, а так он семейный человек, работает слесарем на заводе. Дудь назвал уфимца «очень крутым», а Борисов признался, что теперь у него есть новая мечта – вот так же отправиться в путешествие на велосипеде. На это Александр ободряюще ответил: «Почему мечта? Взял велосипед да поехал».