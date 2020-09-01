Глава Ишимбайского района Башкирии госпитализирован с коронавирусом

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Глава Ишимбайского района Башкирии Азамат Абдрахманов госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом 1 сентября на своей странице в фейсбуке сообщил член совета по правам человека при главе республики Динар Зайнуллин.

– Абдрахманов лег в больницу с ковидом. Дай бог ему здоровья, – ограничился коротким постом общественник. В каком состоянии находится чиновник, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Абдрахманова региональная прокуратура начала проверку. Предметом разбирательства стала этика поведения.