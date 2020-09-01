В Башкирии отправили в колонию мать, которая выбросила в мусорку своего новорожденного ребенка

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Суд поставил точку в истории матери из башкирского города Туймазы Алии Г., которая выбросила своего новорожденного ребенка в мусорку. 36-летнюю женщину отправили в колонию-поселение на полтора года за покушение на убийство. Об этом сообщили в Следкоме республики.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 мая 2020 года. Находясь у себя в квартире, горожанка родила ребенка. Она не хотела его оставлять и решилась на убийство. Женщина отнесла младенца на улицу и поместила в мусорный контейнер. Малыш мог действительно умереть, если бы не проходивший мимо дворник. Он услышал шум из мусорки, обнаружил там новорожденного и вызвал скорую помощь. Медики подоспели вовремя – и ребенка удалось спасти. Личность его матери смогли установить следователи.

Подсудимая признала свою вину. Суд приговорил ее к одному году и шести месяцам в колонии-поселении. Ребенок передан под опеку родственникам. Женщина также воспитывала двоих дочерей, сейчас за них отвечает отец.