Парламент Башкирии обратится к правительству России из-за экологической угрозы Нефтекамску

Парламентариев Башкирии беспокоит экологическая угроза в Нефтекамске

Парламент Башкирии готовит обращение в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева из-за экологический ситуации вблизи Нефтекамска. Дело в том, что рядом с городом – на территории Удмуртии – модернизируется Камбарский завод. Предприятие специализируется на обезвреживании отходов первого и второго классов опасности.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, горожане боятся возможных экологическим последствий. В частности, их беспокоит, что работа завода может негативно повлиять на качество питьевой воды.

– В судах также рассматриваются дела о признании нахождения Камбарского завода в зоне санитарной охраны поверхностного водозабора. Недопустимо, чтобы переработка отходов сказалась на здоровье населения, – заявил председатель республиканского заксобрания.

Депутаты парламента считают, что водозабор в Нефтекамске необходимо реконструировать. Также они предлагают подключить экологов, экспертов и лидеров общественного мнения, чтобы они дали оценку объективных рисков. Толкачев полагает, что для решения вопроса необходимо включить в нацпроект «Экология» проектирование и строительство станции деманганации [удаления ионов марганца из воды] на Камском водозаборе. Из него получают воду башкирские города Нефтекамск, Агидель, а также Краснокамский район. Парламент уже оценил общую стоимость работ – это 2,3 млрд рублей.