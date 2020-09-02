17-летний подросток в Башкирии до смерти забил своего отца гвоздодером

Что произошло в ту злополучную ночь, что заставило несовершеннолетнего пойти на такой шаг, выяснят правоохранители.

В селе Нимислярово Нуримановского района Башкирии ночью 31 августа разыгралась семейная драма. Здесь 17-летний подросток до смерти забил своего отца. Об этом сообщает собственный источник «КП – Уфа».

По данным собеседника, труп 60-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями в области виска слева был найден в собственном доме. Его сын, который состоит на учете в ПДН, уже дал признательные показания. Что произошло в ту злополучную ночь, что заставило несовершеннолетнего пойти на такой шаг, выяснят правоохранители. С места преступления они изъяли гвоздодер - возможное орудие убийства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.