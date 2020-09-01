В Башкирии стартовала вакцинация от гриппа: кому будут делать прививки в первую очередь

В первую очередь от гриппа будут прививаться дети и пожилые люди Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии 1 сентября стартовала вакцинация от гриппа. Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, кому будут делать прививки в первую очередь.

– В первую очередь мы будем вакцинировать детей и старшее поколения, получателей услуг в социальных учреждениях, домах престарелых, – сказал чиновник. – Вакцинация в школах будет проходить в соответствии с графиками. Будут организованы выездные бригады, которые будут отрабатывать заранее [вопрос] о предоставлении согласия на проведения вакцины, после чего будут объявлены определенные дни вакцинации.