В Уфе из окна жилого дома выпал 4-летний ребенок

Мальчика доставили в больницу

В Уфе 1 сентября около 13:30 из окна третьего этажа жилого дома по улице Халтурина выпал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

После получения тревожного вызова на место были направлены экстренные службы. Спасатели передали пострадавшего мальчика сотрудникам скорой помощи. Сейчас малыш находится в больнице. Насколько серьезные травмы он получил, пока неизвестно.

По предварительной информации, ребенок сорвался с окна из-за того, что его не выдержала москитная сетка – он оперся на нее, сидя на подоконнике.