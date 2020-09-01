Уфимцы примут участие в создании Мемориала «Солдатские письма»

Вскоре в Уфе, в микрорайоне «Яркий», появится еще один памятник, посвященный Великой Отечественной войне. В основе проекта - настоящие письма от солдат с фронта, которые сейчас бережно хранятся во многих семьях. Автором уникального концепта стал основатель студии Paradox Box, воплощать проект в жизнь будет группа компаний «Третий Трест».

- Мы обращаемся к тем, кто бережно хранит дома письма с фронта. Именно они станут смысловой основой мемориала, - подчеркивает Мария Подтеребкова, руководитель PR службы ГК «Третий Трест». - Сегодня вы можете увековечить память ваших родных, прошедших войну, в мемориале «Солдатские письма».

Чтобы принять участие в проекте, достаточно иметь под рукой компьютер или смартфон с выходом в интернет.

Заходите на сайт письмосолдата.рф, в правом верхнем углу находите кнопку «Загрузить письмо», нажав которую, переходите в форму. Здесь нужно заполнить несколько пунктов, указав ФИО автора письма, звание и краткую биографию. Далее можно выписать цитаты из письма, указать дату (хотя бы примерную), а также ваши данные: имя, телефон и адрес электронной почты. А еще приложить фото самого документа.

Из всех заявок будет отобрано 30 писем. Затем жюри выберет из них цитаты, которые будут увековечены в инсталляции.