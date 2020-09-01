В Башкирии впервые выдали ипотеку под 3,99%

Фото предоставлено ГК «Третий Трест»

Многие эксперты подсказывают: брать ипотеку сейчас – правильное решение. Руслан и Эльвира Кутлиевы подали заявку на «Семейную ипотеку» и получили неожиданный сюрприз – ставку под 3,99% годовых. Банком-заемщиком выступил ПАО «Промсвязьбанк», приобретенная недвижимость - квартира в новом в ЖК «Шервуд» от ГК «Третий Трест».

- Несколько лет назад мы жили в этом районе, и остановили свой выбор на том, где все «родное и знакомое». В шаговой доступности садики, школы, поликлиники, магазины, удобная транспортная развязка, - рассказывает Руслан Кутлиев. – Почему именно ЖК «Шервуд»? Нам понравилось, как выглядит дом, а шикарный вид из окна и красивая парадная – впечатляют. И чувствуется, что все сделано для комфорта жильцов.

По данной программе можно выбрать и приобрести любую из 2200 квартир, реализуемых ГК «Третий Трест». На сегодняшний день у компании в продаже 7 объектов разной степени готовности. Подробнее о каждом из них можно узнать на сайте третийтрест.рф.