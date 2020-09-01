В Башкирии во время открытого онлайн-урока ученики устроили похабщину в комментариях

Фото: Олеся Вильданова

Сегодня, 1 сентября, в Башкирии прошли открытые онлайн-уроки. Для учеников и их родителей Минпросвещения республики организовали видео лекции в прямом эфире. Но из-за некоторых школьников День знаний оказался омрачен откровенной похабщиной в комментариях. На это обратила внимание молодая мама из Уфы – после трансляции она написала гневный пост в социальных сетях.

- У Минпросвещения сегодня прямой эфир ВКонтакте. Наказали смотреть. Но как наше образование относится к тому, что зрители заваливают прямой эфир эмодзи - средними пальцами, курящими смайлами, какашечками и бредовыми текстами? А наш многоуважаемый Роскомнадзор куда смотрит? – вопрошает уфимка.

Свой пост в социальной сети она заканчивает устойчивым выражением «Это же видят дети!». Намекая на то, комментаторы пишут совсем уж похабные вещи.