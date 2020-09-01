Число зараженных коронавирусом в Башкирии к 1 сентября перевалило за 7,8 тысячи

В Башкирии за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 30 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 30 человек. Общее число инфицированных к 1 сентября 2020 года перевалило за 7,8 тысячи и сейчас составляет 7825. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Снято с учета по выздоровлению за последние 24 часа 25 человек. Общее количество выздоровевших достигло 6921. На лечении остаются 875 пациентов: 76 – в больницах, 799 переносят болезнь в легкой форме на домашней самоизоляции.

Показатель смертности в регионе остался на прежнем уровне – жертвами коронавирусной инфекции стало 29 человек.