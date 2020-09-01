Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции БСК

Суд наложил арест на акции БСК Фото: Рустем АХУНОВ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление Генпрокуратуры и наложил арест на обыкновенные именные акции «Башкирской содовой компании». Теперь в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения. Об этом сообщает пресс-служба суда. Там уточнили, что арестованы акции, которые находятся во владении «Регионального фонда», а также АО и ООО ТД «Башкирской химии».

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика направила в Арбитражный суд свой иск в качестве третьего лица. Кроме того, от его имени было подано заявление в Следственный комитет России. Власти региона намерены, во-первых, вернуть БСК под свой контроль, а, во-вторых, возместить ущерб в 34 млрд рублей, который понесла республика в результате сделки по размытию акций.