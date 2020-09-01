«Комсомольская правда» запустила голосование за лучший бренд Башкирии

Фото: КП-Уфа

«Комсомольская правда-Уфа» запустила голосование за лучший бренд Башкирии. Мы предлагаем читателям проголосовать за самый популярный товарный знак, с которым у них ассоциируется республика. Голосование доступно по ссылке: https://www.kp.ru/best/ufa/Brend_Bashkortostan/

Читателям народной газеты мы предстоит сделать выбор среди множества наименований товаров и организаций, известность которых давно переросла местный уровень. Для нас они уже стали визитной карточкой Башкирии, о них мы с теплотой вспоминаем, находясь далеко от дома.

В списке голосования есть как крупные промышленные предприятия, так и знаменитые на весь мир спортивные клубы, медицинские и финансовые организации, «продуктовые» бренды и строительные компании. Прежде чем отдать свой голос за кого-то одного, вы можете ознакомиться с информацией об организации, представляющей этот бренд.

Почему «Комсомолка» проводит этот конкурс? Наша задача – выяснить, с каким из знаменитых на всю страну брендов ассоциируется Башкирия у наших читателей. Мы также расскажем вам понемногу о каждом из них что-то интересное и запоминающееся.