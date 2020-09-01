Из-за Дня знаний на улице Набережной в Уфе закроют проезд

фото: администрация Уфы

1 сентября в Уфе из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий по случаю Дня знаний закроют проезд на участке улицы Набережной. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничение будет введены на отрезке от съезда от конгресс-холла «Торатау» до спортивно-оздоровительного комплекса Юность. Там нельзя будет проехать с 14:00 до 22:00.

В мэрии башкирской столицы обратились к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к ограничению и принесли извинения за неудобства.

На новой Набережной реки Белой 1 сентября пройдет праздничная программа. С 15:00 до 21:00 для уфимцев будут организованы концерт, мастер-классы, игровые состязания и показательные выступления. Также на площадке будут представлены выставки художников и спортивные активности.