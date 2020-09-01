фото: glavarb.ru

11 сентября в Башкирии пройдет День национального костюма. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Фанур Ягафаров.

Дни национального костюма народов республики будут проводить дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Предстоящий праздник большей частью пройдет в режиме онлайн. Организаторы предусмотрели мастер-классы, выставки, дефиле, встречи с дизайнерами и флешмоб в соцсетях. При этом очное празднование не отменяется – 11 сентября в 19:00 в амфитеатре за конгресс-холлом состоится большой хоровод. В нём cмогут принять участие все желающие в национальных костюмах.

Грядущий праздник прокомментировал глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что мероприятия направлено на то, чтобы сохранить традиции, культуры многих народов, проживающих на территории Башкирии.