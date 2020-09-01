Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности: в торговых центрах открываются фудкорты

В торговых центрах заработали фудкорты

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Согласно документу, с 1 сентября в торговых центрах республики открываются фудкорты.

С наступлением осени при строгом соблюдении требований возобновляют свою работу детские игровые комнаты, развлекательные центры, кружки и секции – в том числе те, что расположены в торгово-развлекательных центрах и домах культуры. Также с 1 сентября открываются кинотеатры, бани и сауны.

С 15 сентября возобновят работу театрально-концертные организации, дома (дворцы) культуры.

Напомним, Башкирия перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.