По итогам 2019 года в Уфе стали чаще разводиться

5034 пары в Башкирии расторгли отношения

В Уфе по итогам 2019 года на 100 браков пришлось 56 разводов. Иными словами, 9053 пары зарегистрировали свои отношения, а 5034 – расторгли. Об этом на оперативке в мэрии 1 сентября рассказала начальник отдела государственной статистики городской администрации Оксана Даянова. Чиновница отметила, что на протяжении последних 10 лет ситуация не сильно менялась – на 100 браков в 2010 году было 53 развода.

Даянова в своем докладе также озвучила основные демографические показатели. Так, численность населения по состоянию на 1 января 2020 года составила 1 млн 140 тыс. 273 человека. На протяжении последнего десятилетия наблюдается увеличение доли детей и пожилых людей. При этом доля трудоспособного населения снижается: с 64,5% в 2010 году до 57,4% в 2019 году.

В Уфе наблюдается снижение рождаемости. Число появившихся на свет за 2019 год составило 12 176 человек (в 2015 было 18 108, в 2016 – 18 137, в 2017 – 14 499). Зато численность умерших сокращается – с 12 654 в 2010 году до 11 957 в 2019. За 10 лет число смертей от внешних причин сократилось вдвое: от самоубийств – почти в 3,5, от убийств – в 7 раз, а от алкогольных отравлений – в 11 раз.