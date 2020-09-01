Врачи отправили домой: больному страшной болезнью мальчику из Башкирии резко стало хуже

В РДКБ в Уфе в хирургическом отделении ему сделали КТ и обнаружили огромную опухоль размером с яблоко в районе 4-го ребра.

8-летнему Ярославу Антошкину из Белорецка, который борется с саркомой Юинга (злокачественная опухоль, которая растет в костях или мягких тканях вокруг костей – Ред.) резко стало хуже. Об этом сообщила мать ребенка в Инстаграме. Накануне они получали лечение в Южной Корее, но семью отправили домой со словами – началась резкая прогрессия, врачи уже бессильны.

- Я обращалась еще во многие клиники, но результат тот же. Врач сказала, чтобы мы вылетали срочно домой, - написала мать.

Женщина сообщила, что перелет с пересадками длился почти двое суток, у Ярослава внезапно начинаются боли, скачет температура. Сейчас они уже дома, состояние стабильное, но тяжелое. Родители мальчика не знают, что им дальше делать.

Страшный диагноз Ярославу поставили в 2018 году. Мальчик, хоть и родился 8-месячным, рос и развивался, не отставая от своих сверстников. Когда ему было 5 лет и 10 месяцев, он начал жаловаться на боли в боку. Ночью у него были ужасные волнообразные боли, сопровождалось это температурой, которая могла подняться до 38, и через полчаса упасть до нормы без каких-либо таблеток.

В РДКБ в Уфе в хирургическом отделении ему сделали КТ и обнаружили огромную опухоль размером с яблоко в районе 4-го ребра. Берут биопсии, и подтверждается страшный диагноз. С тех пор мальчик ведет неравную борьбу с недугом.