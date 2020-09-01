На берегу реки Белой обнаружен гнилой труп неизвестного мужчины

Известно, что он пробыл в воде около недели, отсюда – гнилостные изменения.

30 августа в районе 8 часов утра на берегу реки Белой в 700 метрах от жилого дома в Благовещенске очевидцы нашли страшную находку – погибшего мужчину. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

Известно, что он пробыл в воде около недели, отсюда – гнилостные изменения. На теле погибшего нет видимых телесных повреждений, вероятно, он утонул.

К сожалению, опознать его не смогли, на вид ему около 40 лет. Тело направили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Правоохранителям предстоит разобраться в случившемся.