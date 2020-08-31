«Подошли ближе – оказался утопленник»: рыбаки из Башкирии обнаружили в реке мертвеца

фото: собственный источник "КП-Уфа"

В реке Белой в Благовещенском районе Башкирии рыбаки обнаружили тело утонувшего мужчины. Труп был замечен утром 29 августа в двух километрах от деревни Тугай. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

– Приехали в 10 утра примерно. Пошли искать место подходящее для рыбалки, увидели «макушку» с волосами, в 3-4 метрах от берега. Подошли ближе – оказался утопленник, – рассказал «КП-Уфа» собеседник.

Погибшего из воды вытащили сотрудники экстренных служб. На теле мертвеца не было видимых телесных повреждений. Его личность удалось установить на месте – это 47-летний житель города Благовещенска. Он нигде не работал, и у него были серьезные проблемы с алкоголем.

Прибывшие на место происшествия правоохранители – сотрудники МВД и Следственного комитета – направили труп на судебно-медицинскую экспертизу.