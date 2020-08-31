В Уфе полностью перекроют проезд на участке улицы Ленина

фото: администрация Уфы

В Уфе полностью ограничат движение транспорта по улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической. Там в рамках территориального заказа Башкирии в ближайшие дни дорожники будут укладывать верхний слой асфальта.

– С 06:00 2 сентября на два дня на данном участке дороги будет закрыто движение автотранспорта. Ремонтные работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях, – передали в мэрии.

Уфимцев и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, уложить новый асфальт на улице Ленина (на отрезке от Пушкина до Бульвара Ибрагимова) планируется до 10 октября.