«Просил воздержаться, получилось наоборот»: в Башкирии благая инициатива мэра привела к экологическому казусу

В зарыблении Светлого участвовал мэр города Ратмир Мавлиев / фото: администрация Нефтекамска

В Нефтекамске местные чиновники решили озаботиться экологией городского озера. Только вот благие намерения властей привели не к самой приятной картине. Только что запущенную в озеро рыбу сначала начали усердно ловить горожане, а через некоторое время фауна и вовсе стала гибнуть. Все это произошло меньше, чем за неделю.

Несколько сотен рыб были выпущены в озеро «Светлое» 26 августа. Мероприятие местная администрация попыталась сделать торжественным. Было приглашено местное телевидение, а одну из рыбешек отправил в воду лично мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Среди новых обитателей водоема были белые амуры, золотые караси и толстолобики. Предполагалось, что часть из них поможет озеру очиститься, поскольку за долгое время оно перестало оправдывать свое название.

Озеро Светлое / фото: администрация Нефтекамска

– Весной уже планируем полноценное зарыбление, поэтому прошу вас воздержаться от рыбалки в ближайший год, – отрапортовал о событии Мавлиев на своей странице в соцсети.

Некоторые жители не восприняли просьбу мэра от слова «совсем». Они похватали свои удочки, сети и прямо в тот же день отправились удить только что запущенную в озеро рыбу. 27 августа на странице Мавлиева в инстаграме появился пост с фотографиями рыбаков. Мэр подписал его обреченной фразой: «Просил воздержаться, получилось наоборот».

Пост Мавлиева о рыбаках в инстаграме

На следующий день, 28 августа, коммунальщики установили вокруг озера запрещающие знаки. Едва ли они отпугнули самых заядлых любителей порыбачить, но людей с удочками стало заметно меньше.

Власти установили запрещающие знаки, чтобы отпугнуть заядлых рыбаков

Казалось, проблема решена, но тут водоем и его обитателей настигла другая беда. 29 августа в городских пабликах появились фотографии со всплывшей кверху брюхом рыбой. Среди них можно заметить тех самых золотых карасей. Они не смогли прижиться в загрязненном водоеме из-за нехватки кислорода.

фото: соцсети

Администрация направила на очистку озера «Службу чистоты и порядка». Власти в соцсетях призвали горожан «принять участие в жизнедеятельности» водоема. Однако большинство людей лишь позлорадствовало. Они заявили, что рыб вообще нельзя было выпускать в озеро, которое находится в таком запущенном состоянии.