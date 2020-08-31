В Уфе неизвестный прямо в подъезде напал и развратил 16-летнюю девушку

С места происшествия правоохранители изъяли сотовый телефон, след обуви, след руки.

В Кировском районе Уфы на 16-летнюю девушку напали прямо на лестничной площадке в подъезде. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник.

Как пояснил собеседник, вечером 30 августа в полицию обратился 42-летний отец пострадавшей. Он сообщил, что на его дочь напали в подъезде в одном из домов по улице Менделеева. Известно, что неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Его личность так и не удалось установить, составлен субъективный портрет предполагаемого преступника. С места происшествия правоохранители изъяли сотовый телефон, след обуви, след руки. Начато расследование и ведется розыск.