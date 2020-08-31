«Салават Юлаев» отказывается платить 215 млн «налога на роскошь» - клуб подал в суд

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Руководство уфимского «Салавата Юлаева» подало апелляцию в арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России – клуб оспаривает штраф от лиги за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне. Как заявил гендиректор клуба Александр Курносов в беседе с корреспондентом «Р-Спорт», дата рассмотрения иска пока не назначена. Он также пояснил, почему клуб отказывается платить «налог на роскошь».

- . Сезон закончился досрочно, мы не дополучили прибыль. Если бы мы вылетели при таком превышении потолка, сразу выплатили бы штраф. Но мы должны были идти дальше, мы не получили доходы, - заявил Курносов.

В сезоне 2019/20 потолок зарплат хоккеистов КХЛ равнялся 800 миллионов рублей. Согласно уставу КХЛ, за превышение клубы обязаны заплатить 30% от суммы, на которую они этот потолок превысили. Ранее СМИ писали, что «Салават Юлаев» должен был заплатить 215 млн рублей, но отказался это сделать. Теперь клуб будет отстаивать свою позицию в суде.