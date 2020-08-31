В Уфе после падения с высоты скончался мужчина

фото: гугл карты

В башкирской столице после падения с высоты скончался местный житель. Инцидент произошел 31 августа около 12:30 рядом с 12-этажным домом по улице Софьи Перовской. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

По информации спасателей, от полученных травм скончался 34-летний мужчина. Аварийная служба пока не располагает данными о причинах и обстоятельствах случившегося. Не уточняется так же и то, откуда именно сорвался мужчина. На месте происшествия работают правоохранительные органы.