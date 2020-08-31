Радий Хабиров раскритиковал руководство БСК за управленческую политику

Хабиров предъявил ряд претензий БСК

В эфире Первого канала вышел репортаж о Башкирской содовой компании. В нем журналисты взяли интервью у главы республики Радия Хабирова, который выступил с резкой критикой управленческой политики руководства БСК.

– Мы вели с ними деловые переговоры, но когда я сделал публичную оферту – «Давайте мы купим у вас предприятие» – я их не слышал и не видел все это время, – сказал Хабиров.

Он заявил, что акционеры БСК «практически не вкладывали» деньги в развитие производства: «От двух до трех процентов оставалось на модернизацию. Все, что там сейчас на предприятии есть, это в основном те вещи, которые еще при Советском союзе строилось. […] Туда нужно тратить не три миллиарда на модернизацию, а 30». Помощь от предприятия как городу Стерлитамаку, так и Башкирии глава назвал несопоставимой с теми доходами, которые имеет компания.

Еще одна претензия Хабирова к БСК – «решения по дивидендам, кадрам и стратегии развития производства». Все эти вопросы, утверждает он, решали акционеры с долей в 62%, в то время как государство со своими 38% просто ставилось в известность: «Говорят, дайте позицию по этому вопросу. Наши члены совета директоров дают позицию отрицательную. У них большинство. Они принимают решение, и все».

Напомним, Генпрокуратура уже нашла нарушения при приватизации БСК. По версии правоохранителей, переход прав на предприятие был произведен помимо воли государства. Свою проверку предприятия начал и Следственный комитет России.