Закон о «тихом часе» в Башкирии примут уже в сентябре

Соседу с дрелью придется сделать двухчасовой перерыв Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Парламент Башкирии намерен принять закон о «тихом часе» уже на сентябрьском заседании. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Новый закон введет запрет на проведение шумного ремонта в многоквартирных домах и общежитиях в период с 13:00 до 15:00. Эту меру попросили ввести родители, которые не могут организовать маленьким детям полноценный дневной сон из-за работ за стенкой.

– Если с соседями обычно еще можно договориться, то убедить сделать перерыв нанятую бригаду затруднительно, – отметил председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Нарушителям спокойствия предлагается ввести штрафы: для граждан – от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей и для юридических – от 10 до 15 тысяч рублей.

В законе пропишут исключение для новостроек, потому что только заселившимся жильцам требуется время на обустройство – «поэтому «тихого часа» в новых домах не будет полтора года с момента ввода в эксплуатацию» [цитата по Толкачеву]. Запрет не будет распространяться на внештатные ситуации – ликвидацию аварий или неотложные работы, обеспечивающие безопасность граждан.