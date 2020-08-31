«Нам дальше не по пути»: Башкирии разорвет отношения с оператором по вывозу мусора

У населения и властей накопились претензии к оператору Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирия разорвет отношения с региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов «Дюртюлимелиоводстрой». Как у населения, так и у властей накопились претензии к фирме. Поручение запустить процедуру расторжения контракта дал глава республики Радий Хабиров во время оперативном совещания в местном правительстве.

– «Дюртюлимелиоводстрой» никак не вписываются в нашу систему координат. Там много вопросов: они и задирают цены – в тех населенных пунктах, где у нас 35 [рублей платы за вывоз ТКО], они 70 уже ставили; категорически не работают с юридическими лицами, потому что это им не выгодно; вообще ведут деструктивную политику. Я предлагаю с ними прощаться. Нам дальше не по пути. Начинайте процедуру. С большим удовольствием, я думаю, этот блок подхватят другие операторы, – сказал Хабиров.

«Дюртюлимелиоводстрой» пока еще отвечает за обращение с ТКО в ряде муниципалитетов республики: городах Агидели и Нефтекамске, а также в Аскинском, Балтаческом, Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Мишкинском, Татышлинском и Янаульском районах.

Глава Башкирии поручил активизировать контроль операторов со стороны граждан, «чтобы какая-то бабушка или дедушка» при получении квитанции могли спокойно проверить, соответствует ли начисления выполненной работе.