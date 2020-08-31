Стало известно, почему самолету из Самары пришлось вынужденно сесть в Уфе

фото: Приволжская транспортная прокуратура

Стало известно, по какой причине самолет из Самары вынужденно сел в Уфе 28 августа. Как оказалось, у экипажа лайнера возникли проблемы с шасси. Об этом сообщил председатель Госкомтранса Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве региона 31 августа.

– В 7:11 утра в аэропорту объявлена тревога. После вылета из Самары [в Сургут] воздушное судно совершило вынужденную посадку на запасной аэродром в связи с неуборкой шасси после вылета. Посадка произошла в штатном режиме: на борту было 126 пассажиров, экипаж – 5 человек, пострадавших нет, – отрапортовал Марзаев.

Напомним, по факту незапланированной посадки транспортные прокуратуры начали проверку.