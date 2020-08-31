«Я готов пойти на это»: глава Башкирии пригрозил запретить наличный расчет в школах

Хабиров пригрозил запретить расплачиваться наличкой в школах

Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил запретить расплачиваться наличными деньгами в школах. Так он отреагировал на то, что карта школьника не используется в буфетах общеобразовательных учреждений.

– Не работает эта история. Не идет рост. Мы сталкиваемся ровно с тем, с чем сталкивались при внедрении «Алги» [когда частные перевозчики отказывались ее использовать]. Не хотят по "безналичке" рассчитываться. Я готов пойти на то, что вообще запрещу в школах наличный расчет. Ребенок пришел – не надо ему деньги в кармане держать. Не надо, – заявил руководитель республики. – Если по нормальному не понимают операторы [питания] наши, то, значит, запретим [наличный расчет] и будем штрафовать. Ребенок зашел – вот у него карта. Он в школу с ней заходит – заходит. Там покушал – покушал. Если в автобус ему надо – туда пошел.

Хабиров поручил подчиненным разработать предложения по решению ситуации с картой школьника.