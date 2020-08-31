В Башкирии деревом убило случайного прохожего

Известно, что ЧП произошло в 10 часов утра в лесном массиве в 1,5 км от деревни Ракитовка. Фото: Рая ИБРАГИМОВА

В Кармаскалинском районе Башкирии в пятницу 28 августа произошла трагедия – деревом убило случайного прохожего. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

Известно, что ЧП произошло в 10 часов утра в лесном массиве в 1,5 км от деревни Ракитовка. Двое мужчин 34 и 36 лет рубили деревья. Мимо проходил 70-летний пенсионер из Уфы, на которого упало одно из вырубленных деревьев. К сожалению, мужчина получил слишком серьезные травмы и погиб на месте.

На место прибыли правоохранительные органы. Им предстоит разобраться в обстоятельствах смерти мужчины.