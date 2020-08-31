С выздоровлением от коронавируса в Башкирии выписано 88,5% пациентов

На территории республики работают 23 лаборатории, в которых можно провести исследование на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава минздрава рассказал последние новости о коронавирусе в Башкирии.

Так, на 31 августа 2020 года в регионе ковид нашли у 7795 человек (+32 за минувшие сутки).

На стационарном лечении находятся 68 пациентов, амбулаторном – 800. У последних болезнь протекает в легкой форме.

- С начала пандемии в регионе выписано с выздоровлением более чем 88.5% пациентов, - сказал Максим Забелин.

На территории республики работают 23 лаборатории, в которых можно провести исследование на коронавирус.