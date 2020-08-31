Башкирия перешла на второй этап снятия ограничений: откроют кинотеатры, сауны и бани

Башкирия перешла на второй этап снятия ограничений

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве заявил о переходе республики на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. В регионе начнут работать кинотеатры, бани, сауны. Решается вопрос об открытии театров. Основное ограничение остается в силе – речь идет о запрете массового скопления людей, больше 50 человек.

– Мы фиксируем очень хороший тренд по коронавирусу. Мы с вами по решению Роспотребнадзора перешли на второй этап снятия ограничений. Мы долго не могли на второй этап перейти, хотя многие субъекты уже переходили. Роспотребнадзора нам согласовал – мы на втором этапе. Это показатель того, что мы аккуратно, потихонечку боремся с этой болезнью и двигаемся вперед. Иллюзий быть не должно. Я сегодня с некоторыми врачами поговорил – у нас все равно большое количество больных, и болеют довольно тяжело, – сказал Хабиров.

Он попросил отразить решение о переходе на второй этап в указе о режиме повышенной готовности .