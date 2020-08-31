Жители села в Башкирии выступили против сноса библиотеки

Фото: Подслушано в Бижбуляке и Бижбулякский р-н, vk.com

Жители деревни Хомутовка в Бижбулякском районе Башкирии пытаются отстоять здание бывшей школы. До последнего времени в нем располагался деревенский клуб и библиотека, где местные жители проводили свой досуг. Сюда же приезжали медики, когда обследовали население, здесь же проводили голосования на выборах. Однако над досуговым центром внезапно нависла угроза.

- К зданию школы приехали неизвестные люди, без документов, на грузовом автомобиле, чтобы разобрать и вывезти часть ограждения школы, - гласит сообщение в местном паблике.

Возмущенные жители деревни вызвали участкового, главу сельского поселения и директора школы, но те, по их словам, "не смогли дать внятных пояснений населению деревни о целях и причинах "нападения" на ограждение школы".

Сельчане обратились к властям республики и района, надеясь спасти здание.

- Просим вас поддержать нас, жителей деревни Хомутовка, не лишать нас последнего символа прошлой благополучной жизни, - говорится в заключении поста.