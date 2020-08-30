Гендиректор «Спартака» вернулся в Уфу на матч с «Динамо»

Хотя бывший руководитель «Уфы» недавно перешел в «Спартак», он продолжает посещать матчи «горожан» Фото: Рустем АХУНОВ

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов посетил матч «Уфы» с «Динамо» на стадионе «Нефтяник». Об этом сообщает rusfootball.info. Игра завершилась со счетом 1:1.

Хотя бывший руководитель «Уфы» в июле 2020 года перешел в «Спартак», он периодически посещает матчи «горожан». Кроме того, что Газизов продолжает болеть за свое детище, он, по мнению футбольных аналитиков, также присматривает в матчах «Уфы» будущих игроков для красно-белых.

Напомним, что недавно состав «Спартака» пополнил молодой полузащитник из «Уфы» Остон Урунов.